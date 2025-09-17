Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,4 Prozent auf 6,17 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:15 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 6,17 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 6,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,17 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.368 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,86 Prozent hinzugewinnen. Am 19.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

