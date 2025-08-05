DAX24.437 +0,5%ESt505.485 +0,9%Top 10 Crypto15,80 -1,1%Dow44.957 +0,1%Nas21.418 -1,0%Bitcoin97.678 -2,0%Euro1,1661 ±-0,0%Öl66,06 -0,6%Gold3.323 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- US-Börsen uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Notierung im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Dienstagnachmittag

19.08.25 16:09 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,6 Prozent auf 5,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,81 EUR -0,12 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:04 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 5,90 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,71 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,80 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 324.347 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,41 Prozent hinzugewinnen. Am 22.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 66,12 Prozent sinken.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,85 Prozent auf 118,99 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 26.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,58 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung