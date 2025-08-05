Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,6 Prozent auf 5,90 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:04 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 5,90 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,71 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,80 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 324.347 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,41 Prozent hinzugewinnen. Am 22.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 66,12 Prozent sinken.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,85 Prozent auf 118,99 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 26.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,58 CNY fest.

