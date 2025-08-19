Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,0 Prozent auf 5,82 EUR.

Um 09:16 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,82 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,82 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,76 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.418 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 21,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 191,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,32 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

