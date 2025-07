Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag nahezu unverändert

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Im Frankfurt-Handel kam die Xiaomi-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 6,27 EUR.

Die Xiaomi-Aktie bewegte sich um 11:55 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 6,27 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 6,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 19.815 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 73,05 Prozent sinken.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 19.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,58 CNY je Aktie belaufen.

