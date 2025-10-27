DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.586 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1639 +0,1%Öl65,98 +0,4%Gold3.995 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
NORMA-Aktie: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert NORMA-Aktie: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Kursverlauf

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag mit Einbußen

27.10.25 16:08 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 5,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,09 EUR -0,01 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:03 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 5,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,03 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 62.971 Aktien.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 28.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung