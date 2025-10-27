Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 5,05 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:03 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 5,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,03 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 62.971 Aktien.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 28.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

