Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 5,04 EUR.
Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 5,04 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,02 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,03 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 14.439 Aktien.
Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2024 Kursverluste bis auf 3,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,08 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.
Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
