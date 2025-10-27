DAX24.227 -0,1%Est505.698 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,74 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1638 +0,1%Öl65,64 -0,1%Gold4.030 -1,2%
Aktienentwicklung

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Minus

27.10.25 12:04 Uhr

27.10.25 12:04 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Minus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 5,09 EUR abwärts.

Xiaomi
5,09 EUR -0,01 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Xiaomi befand sich um 11:55 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,1 Prozent auf 5,09 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,02 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,03 EUR. Zuletzt wechselten 43.317 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Bei einem Wert von 3,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2024). Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 68,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 125,13 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

