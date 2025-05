Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Xiaomi

Xiaomi im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 5,72 EUR ab.

Um 16:03 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,8 Prozent auf 5,72 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,72 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,88 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.160 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 29,27 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 06.08.2024. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 238,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xiaomi gewährte am 27.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,47 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 HKD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 82,15 Mrd. HKD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 27.08.2025 gerechnet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,49 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

