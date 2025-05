Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 5,88 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 12:04 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 5,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 5,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,88 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 23.207 Xiaomi-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 1,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 71,25 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82,15 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,49 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Xiaomi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent