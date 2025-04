Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochmittag mit sattem Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 6,3 Prozent auf 5,72 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 11:55 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 5,72 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 5,64 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.140 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 29,40 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 1,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 70,43 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79,18 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117,88 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 21.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,34 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

