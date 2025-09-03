Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 19,70 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 19,70 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Xpeng-Aktie ging bis auf 19,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,78 USD. Bisher wurden via New York 255.175 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,11 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 58,82 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xpeng gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,217 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

