Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von Xpeng zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 19,98 USD.

Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 19,98 USD. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 20,11 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 19,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 157.033 Xpeng-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 26,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 59,41 Prozent wieder erreichen.

Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 125,58 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,217 CNY je Xpeng-Aktie.

