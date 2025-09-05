Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 20,61 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 20,61 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 20,80 USD. Bei 20,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 337.613 Stück.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 31,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 8,11 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,217 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

