Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Nachmittag

Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 20,73 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 20,73 USD nach oben. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 20,90 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,52 USD. Zuletzt wechselten via New York 137.937 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 8,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xpeng veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,217 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

