Aktie im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit Kursplus

29.09.25 16:11 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 22,90 USD zu.

Xpeng
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,90 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 23,08 USD. Bei 23,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 211.537 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 10,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 56,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus.

Xpeng gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,185 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

