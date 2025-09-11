DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.935 -0,4%Nas22.173 +0,6%Bitcoin99.242 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,91 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend fester

12.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Xpeng zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Xpeng legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 20,92 USD.

Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 20,92 USD. Bei 20,97 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,52 USD. Bisher wurden heute 336.606 Xpeng-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 22,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 8,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 125,58 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -1,217 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

