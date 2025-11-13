Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Xpeng im Fokus

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 27,20 USD.

Die Xpeng-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,20 USD abwärts. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,98 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 27,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 333.962 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 3,65 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2025 Kursverluste bis auf 11,15 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 24.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,038 CNY ausweisen wird.

