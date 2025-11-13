Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend verlustreich

Xpeng im Fokus

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 26,46 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,0 Prozent auf 26,46 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,28 USD nach. Bei 27,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.752.531 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2025 auf bis zu 11,15 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,86 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 24.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,038 CNY ausweisen wird.

