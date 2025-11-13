DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1631 +0,3%Öl62,90 +0,4%Gold4.167 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Xpeng im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend verlustreich

13.11.25 20:23 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend verlustreich

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 26,46 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
22,70 EUR -0,80 EUR -3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,0 Prozent auf 26,46 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,28 USD nach. Bei 27,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.752.531 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2025 auf bis zu 11,15 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,86 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 24.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,038 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xpeng

DatumMeistgelesen
Wer­bung