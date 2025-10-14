Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 21,04 USD.

Das Papier von Xpeng befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,2 Prozent auf 21,04 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 20,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 134.952 Xpeng-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 52,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xpeng in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,53 Mrd. USD im Vergleich zu 1,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,147 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

