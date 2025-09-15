DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.577 +0,5%Euro1,1861 +0,8%Öl68,53 +1,6%Gold3.692 +0,4%
Xpeng im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng kommt am Dienstagabend kaum vom Fleck

16.09.25 20:24 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Kaum Ausschläge verzeichnete die Xpeng-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 21,34 USD.

Die Xpeng-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 21,34 USD. Bei 21,34 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,93 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,06 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 505.068 Xpeng-Aktien.

Bei 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 27,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2024 (8,63 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,57 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,185 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

