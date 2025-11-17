Xpeng Aktie News: Xpeng mit herben Abschlägen am Montagabend

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Xpeng befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 8,9 Prozent auf 22,79 USD ab.

Die Xpeng-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 8,9 Prozent auf 22,79 USD. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,67 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 23,91 USD. Bisher wurden heute 3.873.546 Xpeng-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 19,29 Prozent niedriger. Am 03.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,15 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 51,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xpeng gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Xpeng am 24.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Xpeng-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 24.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,035 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

