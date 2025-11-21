Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 20,25 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 20,25 USD zu. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 20,44 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 20,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 269.094 Xpeng-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 39,41 Prozent wieder erreichen. Bei 11,15 USD erreichte der Anteilsschein am 03.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 17.11.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2,85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 102,05 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Xpeng am 24.03.2026 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Xpeng möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,995 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

