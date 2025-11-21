Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Freitagabend freundlich

So bewegt sich Xpeng

Die Aktie von Xpeng zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Xpeng-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 20,45 USD.

Das Papier von Xpeng konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 20,45 USD. Bei 20,52 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 828.016 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 38,08 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,15 USD. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 83,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 17.11.2025 vor. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,27 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,85 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,41 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.03.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 24.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -0,995 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung

Xpeng-Aktie kräftig unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht