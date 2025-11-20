Xpeng Aktie News: Xpeng wird am Abend ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 20,23 USD ab.

Die Xpeng-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 20,23 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 20,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.384.231 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 39,55 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,15 USD fiel das Papier am 03.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 44,88 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 17.11.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,27 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,85 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 102,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,015 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

