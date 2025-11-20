Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Xpeng im Blick

Die Aktie von Xpeng hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Xpeng-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 21,18 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Xpeng-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 21,18 USD. Bei 21,27 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Xpeng-Aktie bis auf 21,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,00 USD. Zuletzt wechselten 322.842 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 33,32 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 11,15 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 47,34 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 17.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,27 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 102,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,41 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Xpeng-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,015 CNY einfahren.

