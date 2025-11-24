Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xpeng zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 20,97 USD.

Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere um 20:07 Uhr 3,0 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Xpeng-Aktie bei 21,08 USD. Bei 21,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 807.079 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie. Bei einem Wert von 11,15 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 17.11.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,27 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2,85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 102,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.03.2026 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,008 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

