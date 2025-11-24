Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag im Aufwind

Xpeng im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 20,86 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 20,86 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 21,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 21,03 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 390.710 Stück gehandelt.

Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,36 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 11,15 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2025). Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 87,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xpeng ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,27 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 102,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,85 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,008 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung

Xpeng-Aktie kräftig unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht