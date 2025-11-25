Xpeng Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Xpeng

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 20,77 USD.

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 20,77 USD nach. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,58 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 178.371 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Am 03.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Am 17.11.2025 lud Xpeng zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,27 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2,85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 102,05 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Xpeng am 24.03.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,008 CNY je Xpeng-Aktie.

