FedEx-Aktie an der NYSE trotzdem in Grün: Gewinn von FedEx bricht trotz Sparmaßnahmen ein

In den drei Monaten bis Ende November ging der Nettogewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von 1,0 Milliarden auf 788 Millionen US-Dollar zurück, wie FedEx am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse sanken um rund drei Prozent auf 22,8 Milliarden Dollar.

Die Ergebnisse seien von einer "anhaltenden Nachfrageschwäche" geprägt gewesen, teilte Fedex weiter mit. Das Management kündigte an, die Kosten im laufenden Geschäftsjahr 2023 nun um eine zusätzliche Milliarde Dollar zu senken. Die Aktie fand nachbörslich zunächst keine klare Richtung. Im NYSE-Handel legt sie nun aber zeitweise um 3,86 Prozent auf 170,70 US-Dollar zu. Während der Gewinn die Erwartungen übertraf, blieben Umsatz und Geschäftsausblick unter den Prognosen der Analysten.

Credit Suisse senkt Kursziel

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für FedEx nach Quartalszahlen von 213 auf 211 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank der Kostensenkungen, die der Logistikkonzern noch ausweiten wolle, habe das bereinigte Ergebnis (EPS) positiv überrascht, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktteilnehmer blieben aber skeptisch, da sich die Schere zwischen den Unternehmenszielen und den vorsichtigeren Konsensschätzungen weiter öffne.

Barclays belässt FedEx auf "Overweight"

Die britische Investmentbank Barclays hat FedEx nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe mit dem bereinigten Ergebnis (EPS) die Erwartungen übertroffen, während der Umsatz hinter seiner Schätzung sowie der Unternehmensplanung zurückgeblieben sei, schrieb Analyst Brandon Oglenski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei den meisten Anlegern dürfte die Erleichterung überwiegen, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen sei. Es stellten sich aber wohl nur wenige die Frage, was die langfristige Senkung der Kosten für den nächsten Gewinnzyklus bedeuten könnte.

