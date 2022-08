Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,66 EUR

Die Aktie legte um 03.08.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,32 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,33 EUR aus. Bei 26,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 46.667 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 99,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2021). 73,41 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2022 bei 20,94 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 25,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,07 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.05.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.205,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,367 EUR je Aktie.

