Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Montagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 32,63 EUR ab.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 32,63 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,58 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,61 EUR. Bisher wurden heute 130.821 Zalando-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,83 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 20,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,91 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 38,55 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.03.2025. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 3,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Zalando die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,31 EUR je Aktie belaufen.

