Zalando Aktie News: Zalando am Mittag Verlust reich

Die Zalando-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 22,33 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,92 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 466.331 Zalando-Aktien.

Am 11.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 24.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,94 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 6,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,60 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.205,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,301 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Zalando-Aktie gibt deutlich ab: Gerüchte um Lazada-Einstieg in den europäischen Markt

August 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Zalando-Aktie angepasst

Zalando-Aktie seit Monaten im Abwärtsstrudel: Bringt die offenbar geplante Expansion in die USA endlich neuen Schwung?

