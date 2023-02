Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Zalando 39,79 EUR

Die Zalando-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 39,97 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 38,86 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 973.042 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 64,28 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 37,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Abschläge von 108,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,64 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,05 Prozent auf 2.349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 29.02.2024.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,244 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images