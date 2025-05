Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Verlusten

So entwickelt sich Zalando

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 31,84 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 31,84 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 31,68 EUR. Bei 32,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 117.308 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 57,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,64 EUR.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Am 30.07.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

