Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 31,73 EUR.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 31,73 EUR nach. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 31,68 EUR. Bei 32,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 202.885 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 20,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,15 Prozent.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 38,64 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

