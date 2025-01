Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 28,20 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 28,20 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 28,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130.903 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 35,87 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 21,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 43,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.11.2024. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Zalando die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Zalando-Aktie.

