Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,43 EUR ab.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 27,43 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,39 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 86.114 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 46,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 20,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 23,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,08 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,95 Prozent auf 2,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,28 EUR je Aktie.

