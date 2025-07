Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,58 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 27,58 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,70 EUR. Mit einem Wert von 27,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 18.754 Zalando-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 31,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 20,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 24,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 39,09 EUR.

Am 06.05.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,24 Mrd. EUR eingefahren.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

