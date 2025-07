Zalando Aktie News: Zalando verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 27,53 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,53 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 27,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 27,25 EUR. Bei 27,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 205.242 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 31,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 20,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.05.2025. Zalando hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

