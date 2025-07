Fokus auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag höher

22.07.25 09:25 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 27,57 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 27,57 EUR zu. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 27,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.929 Zalando-Aktien umgesetzt. Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 31,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 20,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,08 EUR. Am 06.05.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.07.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie AmEx, Visa, MasterCard: Welcher Anbieter findet die beste Anwendung im Alltag Warburg Research beurteilt Zalando-Aktie mit Buy DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

