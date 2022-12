Apple-Aktie an der NASDAQ dennoch tiefer: JPMorgan hält an "Overweight"-Rating für Apple fest

Die Angebotslage für die iPhone-Pro-Modelle bessere sich langsam, wobei sich die Lieferzeiten in China weiter verkürzten, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die meisten Modelle seien nun in allen Regionen, einschließlich China, erstmals seit der Produkteinführung zur Abholung in den Läden verfügbar.

Apple-Aktien verlieren im NASDAQ-Handel trotzdem zeitweise 0,80 Prozent auf 130,78 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2022 / 05:14 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2022 / 05:14 / EST

