SAP-Aktie im Plus - UBS senkt SAP auf 'Neutral'

Der Softwarekonzern SAP SE wolle wohl im Mittelpunkt bleiben, wenn der Weg die Kunden in die Cloud führe, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Vorerst dürften die Umsätze mit solchen Lösungen aber weiter sinken und so liege es für Anleger nicht auf der Hand, jetzt auf diese Story zu setzen. Die Gewinnaussichten seien in den Jahren 2021 und 2022 dürftig.

Dennoch ist die SAP-Aktie am Montagmorgen auf XETRA gefragt: Sie notiert 0,72 Prozent im Plus bei 92,15 Euro.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 03:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 03:02 / GMT

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Werbung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com