adidas-Aktie schwächelt: adidas steigert Gewinn und Umsatz

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Herzogenauracher Hersteller für Sportschuhe und Sportkleidung, nach Nike weltweit die Nr. 2.

Umsatz und Gewinne blieben bis auf den Gewinn nach Steuern und Dritten allerdings unterhalb der Konsenserwartungen.

Von April bis Juni steigerte der DAX-Konzern den Nachsteuergewinn im fortgeführten Geschäft um gut 10 Prozent auf 462 Millionen Euro. Die Analysten hatten hier mit 469 Millionen Euro gerechnet.

Der Umsatz erhöhte sich auf 5,51 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Anstieg um 4 Prozent, nominal um 4,7 Prozent. Hier hatte der Markt mit 5 Prozent Plus nominal auf 5,53 Milliarden Euro gerechnet.

"Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte sequenziell beschleunigen wird und bestätigen unsere Umsatz- und Gewinnprognose für 2019", so CEO Kasper Rorsted.

Für das laufende Jahr strebt adidas weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent an. Der Nachsteuergewinn im fortgeführten Geschäft soll um 10 bis 14 Prozent steigen, auf 1,88 bis 1,95 Milliarden Euro.

Die Bruttomarge soll sich auf 52 Prozent verbessern, die EBIT-Marge auf 11,3 bis 11,5 Prozent.

adidas verlängert Verträge von CFO und HR-Vorstand bis 2025

adidas hat die Vorstandsverträge von CFO Harm Ohlmeyer und Karen Parkin, Vorstandsmitglied für Human Resources, bis 2025 verlängert, wie der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mitteilte.

Die Verträge beider Vorstände, die laut Mitteilung ursprünglich bis 2020 liefen, wurden um fünf Jahre verlängert. Sowohl Parkin als auch Ohlmeyer sind seit 2017 Mitglieder des Vorstands bei adidas.

adidas-CEO: Nicht in Gesprächen über möglichen Reebok-Verkauf

adidas ist nicht in Gesprächen über einen möglichen Verkauf der Marke Reebok, sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

"Es finden keine Gespräche statt, unser Fokus bei Reebok liegt darauf, das Geschäft zu managen", so Rorsted.

Für die Marke Reebok soll sich laut Medienberichten der frühere NBA-Basketballstar Shaquille O'Neal interessieren.

Reebok ist auf gutem Wege, 2020 das angepeilte Ziel eines profitablen Wachstums zu erreichen, sagte Rorsted.

Die Marke, die adidas als strategische Marke im Bereich Fitness positionieren will, hat 2018 laut adidas wieder einen kleinen Gewinn erzielt. Eine Zahl nannte adidas nicht.

adidas hat Reebok im Herbst 2005 für rund 3,1 Milliarden Euro gekauft, um seine Position gegenüber Weltmarktführer Nike zu stärken.

adidas-Aktie schwächer

Aktien von adidas haben nach den Zahlen zum zweiten Quartal zunächst deutlich nachgegeben. Im Xetra-Handel verliert der Titel zeitweise 1,8 Prozent auf 268,65 Euro.

Damit dürfte der Höhenflug der Aktie, die seit Anfang Januar in der Spitze um über 50 Prozent zugelegt und Anfang August ein Rekordhoch erreicht hatte, zunächst zu Ende sein.

Für die Abgaben machte Analystin Julie Zhuang von der UBS den lediglich bestätigten Ausblick des Sportartikelherstellers verantwortlich. Die Konsensschätzungen bewegten sich bereits am oberen Ende der Spanne, die das Unternehmen für 2019 genannt hatte, so dass die Bestätigung eine Enttäuschung sei. Die Zahlen für das zweite Quartal seien dagegen nicht schlecht gewesen. Die Bruttomarge habe die Erwartungen erneut übertroffen, während der operative Gewinn (Ebit) und das Umsatzwachstum sich im Rahmen ihrer Schätzungen bewegt hätten, so Zhuang.

