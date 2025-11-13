DAX24.202 -0,7%Est505.784 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Zoll-Gespräche zwischen Schweiz und den USA im Tagesverlauf geplant

13.11.25 12:01 Uhr

BERN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Schweizer Zoll-Delegation mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin wird sich am Nachmittag (Ostküstenzeit) zu Gesprächen mit der US-Administration in Washington treffen. Diese fänden "auf verschiedenen Ebenen" statt, sagte ein Sprecher auf Anfrage von Keystone-SDA.

Seit Anfang August gilt für Schweizer Exporte ein US-Strafzoll von 39 Prozent. Wirtschaftsminister Guy Parmelin war deshalb am frühen Donnerstagmorgen (MEZ) in der US-Bundeshauptstadt Washington D.C. gelandet.

Dort wird Parmelin unter anderem den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu Zollgesprächen treffen, wie sein Departementssprecher Markus Spörndli am Mittwochabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Ein Abschluss in den Zollverhandlungen am Donnerstag sei aber "eher unwahrscheinlich", so Spörndli am Donnerstagmorgen weiter./mk/AWP/jha