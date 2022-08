Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittwochvormittag Verlust reich

Die Zoom Video Communications-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 102,44 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 102,44 EUR. Bei 102,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 331,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 69,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2022 auf bis zu 79,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 310,50 USD für die Zoom Video Communications-Aktie.

Zoom Video Communications veröffentlichte am 23.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent auf 1.073,80 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 956,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.08.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.09.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

