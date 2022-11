Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag im Aufwind

Im Frankfurt-Handel gewannen die Zoom Video Communications-Papiere um 09:22 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 71,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,79 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 234,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,44 Prozent hinzugewinnen. Am 09.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 71,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,11 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 171,00 USD je Zoom Video Communications-Aktie an.

Am 22.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,63 Prozent auf 1.099,46 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.021,50 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.11.2022 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.12.2023.

Experten taxieren den Zoom Video Communications-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,71 USD je Aktie.

