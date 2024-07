Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Zoom Video Communications

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zoom Video Communications konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 56,67 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 56,67 USD zu. Die Zoom Video Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,01 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.422 Zoom Video Communications-Aktien.

Bei 75,91 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.06.2024 bei 55,65 USD. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 1,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Video Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Video Communications am 20.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Zoom Video Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,05 USD fest.

