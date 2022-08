Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr sprang die Zoom Video Communications-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 108,52 EUR zu. In der Spitze legte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 111,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,30 EUR. Der Tagesumsatz der Zoom Video Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 1.823 Aktien.

Am 17.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 303,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Video Communications-Aktie somit 64,20 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,94 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 310,50 USD für die Zoom Video Communications-Aktie.

Zoom Video Communications ließ sich am 23.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Video Communications 1,32 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Video Communications 1.073,80 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 956,24 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.08.2022 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Zoom Video Communications rechnen Experten am 06.09.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Video Communications einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Cathie Wood kritisiert US-Geldpolitik: "Die Fed ignoriert gefährliche Signale"

ARK Invest-Analyse zeigt: Zoom-Aktie wird vom Fachkräftemangel profitieren

Zoom-Aktie stark: Zoom verdient mehr als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Video Communications Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com