Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 19.05.2022 12:22:00 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 79,12 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,12 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 455 Zoom Video Communications-Aktien.

Bei 342,95 EUR markierte der Titel am 08.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,93 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 77,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zoom Video Communications-Aktie bei 310,50 USD.

Zoom Video Communications ließ sich am 28.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.071,40 USD gegenüber 882,49 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.05.2022 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Hot Stocks heute: Moderna und Zoom

Tesla-Aktie nach starken Quartalszahlen im Aufwind - ARK-Chefin Cathie Wood trennt sich von Tesla-Anteilen im Millionenwert

Morningstar stuft ARK Invests Flaggschiff-ETF ab - Mangelndes Risikomanagement führt zu "schweren Verlusten"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Video Communications Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com