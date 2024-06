Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Freitagnachmittag stabil

Kurs der Zoom Video Communications

Die Aktie von Zoom Video Communications hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Zoom Video Communications-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 58,34 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,34 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 58,39 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 57,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 129.083 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,91 USD an. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 23,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.06.2024 bei 55,65 USD. Abschläge von 4,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Zoom Video Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 20.05.2024 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

